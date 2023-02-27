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Сайты
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Серверы
Windows Server
Linux Server
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Mikrotik
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Контакты
8(800) 550-56-36
info@bit-irk.ru
г. Иркутск, ул. Трактова, д.20г
Вконтакте
Telegram
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- Максимально быстро включаемся в задачи
- Предлагаем решения с минимальным простоем оборудования
Контроль
Интеграция систем учёта и CRM:
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Эффективность
- Подберём оборудование
- Обеспечим лучшее соотношение отдачи на вложенный ресурс
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Интернет и клиенты сети
27 февраля 2023
Сетевая безопасность
24 февраля 2022
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г. Иркутск, ул. Трактовая, 20г
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